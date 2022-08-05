Подросток из Лахденпохьи обворовал пенсионерку

За сговор, проникновение в чужое жилье и кражу 17-летнему жителю Лахденпохьи предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ. Расследование по уголовному делу уже подошло к концу, материалы отправлены в суд. Ему может грозить лишение свободы с выплатой крупного штрафа.

По сообщению пресс-службы следственного управления республики, весной обвиняемый договорился с знакомым о совершении кражи имущества из квартиры пенсионерки. В ночное время 22 апреля в отсутствие женщины они проникли в ее квартиру через окно и похитили строительные инструменты на сумму более 15 тысяч рублей.

«Через три дня обвиняемый, убедившись в отсутствие дома хозяйки этой же квартиры, также незаконно через окно проник в помещение и похитил имущество на сумму более 45 тысяч рублей. В ходе следствия он признал вину, имущественный ущерб полностью возместил»,

- рассказали в следкоме.

Уголовное дело направлено в суд, который может лишить злоумышленника свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного штрафа. Фото: pxhere.