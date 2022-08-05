Суд вынес приговор мужчине, пытавшемуся зарезать подругу на Древлянке

Суд в Петрозаводске огласил решение по уголовному делу о покушении на убийство. Обвиняемого, 58-летнего беломорчанина, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности, признали виновным. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, сообщили в Следкоме. Приговор еще не вступил в силу.

Кровавая драма произошла ночью 14 января около жилого дома на Лососинском шоссе в столице Карелии. Между нетрезвым мужчиной и его 42-летней знакомой вспыхнул конфликт. Как оказалось, женщина отказалась жить вместе с ним. Мужчина выхватил нож и напал. Своей жертве он нанес множественные ножевые ранения. Женщину экстренно госпитализировали, врачи ее спасли.

Следователи заключили, что мужчина заранее все спланировал и

заблаговременно купил оружие. (фото пресс-служба СУ СК по РК)