Полицейские задержали распространителя наркотиков

Полиции стало известно, что 45-летний житель Сегежского района сбывает наркотик. В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась.

Стражи порядка зафиксировали факт сбыта 0,260 грамма вещества, являющегося производным синтетического наркотика, рассказали в МВД. Полиция завела уголовное дело.

Мужчина сам употребляет запрещенные вещества. Он пояснил, что использовал бесконтактные технологии для приобретения наркотиков своему знакомому. Его действия оценили, как пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотиков в значительном размере. Наказание для мужчины определит суд. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)