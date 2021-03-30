Мужчина заказал видеокарту в Сети, а получил сломанный фотоаппарат

Петрозаводчанин нашел на сайте объявление сообщение о продаже видеокарты. Продавец пообещал выслать товар почтой, но попросил полностью оплатить покупку. Покупатель внес 5 500 рублей и стал ждать.

Когда пришла посылка, то внутри вместо видеокарты лежал старый сломанный фотоаппарат. Обманутый 34-летний покупатель обратился в полицию.

Стражи порядка установили, что к преступлению причастен 18-летний житель Москвы, рассказали в МВД Карелии. Молодой человек рассказал, что изначально действительно хотел продать петрозаводчанину устройство. Но, когда тот перечислил деньги, объявился еще один покупатель. В итоге юноша продал видеокарту второму клиенту. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. (фото aussiedlerbote.de)