В Карелии пьяного водителя отправили в колонию строгого режима

Житель поселка Сосновый Лоухского района осужден к реальному лишению свободы после того, как попался пьяным за рулем сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Автомобиль под управлением мужчины был остановлен сотрудниками ДПС в октябре 2020 года. Освидетельствование показало, что водитель сильно пьян. Он был отстранен от управления.

В дальнейшем оказалось, что в 2018 году житель Карелии уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Тогда он получил обязательные работы. Помимо этого, мужчина отбывал реальный срок за преступление средней тяжести. На тот момент, когда он был повторно пойман пьяным за рулем, судимость погашена не была.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил жителя Лоухского района к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фото stihi.ru