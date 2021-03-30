Женщина обокрала магазин в центре Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратились работники сетевого магазина, расположенного в центре города. При ревизии обнаружилась недостача товара, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Найти вора помогли записи камер видеонаблюдения. Под подозрение попала 55-летняя женщина. Она призналась, что зашла в магазин в один из мартовских дней, взяла с полки декоративную косметику на сумму 2500 рублей и прошла мимо кассы. Товар был тут же продан на улице случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Горожанка находится под подпиской о невыезде. Ранее ее уже судили за аналогичное преступление. Фото niva-kurtamysh.com