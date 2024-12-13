13 декабря 2024, 10:37
Мужчина загорелся у себя дома и получил страшные ожоги
В Ленобласти врачи спасают обгоревшего местного жителя
В Ленинградской области мужчина воспламенился у себя дома и получил сильнейшие ожоги. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным источника, инцидент произошел в Волхове вечером 12 декабря. 52-летний мужчина загорелся в своей квартире. Не уточняется, при каких обстоятельствах это произошло.
В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у него ожоги туловища, конечностей и шеи. // Фото «Петрозаводск говорит»