Внедорожник перевернулся в Карелии

Днем 12 декабря в Калевальском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 11:30 на 183-м километре дороги «Кола» - Калевала - Лонка. 38-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не учел погодные условия и допустил занос машины. Она перевернулась.

В результате происшествия молодой мужчина получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу. // Фото ГАИ