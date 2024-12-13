Изначально за рулем самосвала-убийцы был трезвый водитель

Самосвал-убийца отклонился от маршрута, а изначально за рулем находился трезвый водитель, но затем почему-то пустил пьяного коллегу. Об этом съемочной группе ГТРК «Карелия» рассказал Владимир Михайловский, руководитель компании «Норд Транс Авто» - собственник самосвала.

Самосвал ехал без рабочего задания, с карьера на базу для техобслуживания. За рулем сначала сидел другой, трезвый, водитель.

«Был запланирован только перегон автомобиля. Почему-то машина отклонилась от маршрута. Где-то в районе Ключевой водитель трезвый поменялся на водителя пьяного. По какой причине, пока не знаю, будем разбираться с этим. Родственникам, конечно, будем помогать чем сможем. А со следствием будем сотрудничать, работать. Будем выяснять всю правду»,

- сказал Михайловский. Напомним, при проверке водителя алкотестер показал 1,48 промилле алкоголя.

Следователям предстоит установить, кто выпустил грузовик на линию, а также был ли исправен автомобиль, этим вопросом также займутся эксперты. Это важно в контексте того, что в городском суде прозвучали слова о неисправности самосвала.

42-летний Павел Бутенев, водитель, устроивший ДТП на Ключевой с тремя погибшими, проведет ближайшие два месяца в СИЗО. // фото стоп-кадр