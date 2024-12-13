Жительница Карелии разместила объявление и лишилась накоплений

В полицию Суоярви обратилась 70-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, женщина разместила в сети объявление о продаже дома и участка. На него откликнулась некая покупательница. Она попросила удалить объявление и пообещала внести залог в 50 тысяч рублей. Для перевода денег пенсионерку попросили назвать данные карты и коды из смс. После этого с ее счета были списаны 35 тысяч рублей.

По факту мошенничества проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs