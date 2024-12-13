13 декабря 2024, 09:23
Дорожный рабочий погиб в Карелии
Госинспекция труда начала расследование несчастного случая в республике
В Карелии произошел несчастный случай на производстве. Погиб человек, об этом сообщает госинспекция труда по республике.
Ведомство начало проверку по факту трагедии, произошедшей в одной из строительных компаний, работающих в республике. На рабочем месте погиб дорожный рабочий. Детали произошедшего при этом не приводятся.
По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего. // Фото: freepik.com