Дорожный рабочий погиб в Карелии

В Карелии произошел несчастный случай на производстве. Погиб человек, об этом сообщает госинспекция труда по республике.

Ведомство начало проверку по факту трагедии, произошедшей в одной из строительных компаний, работающих в республике. На рабочем месте погиб дорожный рабочий. Детали произошедшего при этом не приводятся.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего. // Фото: freepik.com