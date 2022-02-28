Мужчина выпивал, оскорблял и бил свою мать, женщина схватилась за нож

Жительницу Сегежи признали виновной в убийстве и телефонном терроризме. Суд приговорил 57-летнюю женщину к трем годам и одному месяцу колонии общего режима.

По информации карельского Следкома, женщина поссорилась с 38-летним сыном на почве того, что он чрезмерно выпивал. Разгоряченная женщина схватила нож и ударила сына. В результате тот скончался.

Также женщина позвонила на короткий номер «112» и сообщила о готовящемся взрыве в одном из населенных пунктов Сегежского района.

Женщину заключили под стражу. В суде она созналась в убийстве. Она рассказала, что сын злоупотреблял спиртным, скандалил, бил и оскорблял ее. Суд учел эти обстоятельства при вынесении приговора, признав, что поведение мужчины привело к психотравмирующей ситуации в семье. (фото pixabay.com, qimono)