Полиция просит помочь в розыске двоих мужчин

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личности граждан, запечатленных на видеозаписи. Их подозревают в совершении имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Предположительно эти мужчины в январе совершили кражу в одном из крупных торговых центров карельской столицы.

Всех, кому что-то известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 911 401 00 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото, видео: источник