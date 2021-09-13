Мужчина в Сортавале упал с моста и просил о помощи

Мужчина в Сортавале на днях упал с моста и не мог выбраться на берег. Об инциденте сообщили в группе Карельской республиканской поисково-спасательной службы ВКонтакте.

Спасатели уточнили, что несчастный случай произошел 10 сентября. Мужчина сорвался в воду с центрального городского моста.

Как такое могло произойти, неизвестно, но пострадавший попросил о помощи.

К месту ЧП выехали бойцы Сортавальского поисково-спасательного отряда. Они достали из воды пострадавшего и передали его врачам скорой помощи. // Фото: multiurok