Мужчина в Пудожском районе унес дорожное ограждение и продал его
Житель Пудожского района украл принадлежащее дорожно-строительной организации региона имущество. Он снял части металлического ограждения на трассе, сообщили в УМВД РФ по республике.
Руководитель организации летом текущего года обратился в полицию и заявил, что кто-то похитил элементы металлических ограждений на одном из участков дороги.
Работники недосчитались 44 металлических компенсаторов и 55 стоек. Руководство оценило ущерб в 29 300 рублей.
Личность предполагаемого похитителя выяснили сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что это 25-летний местный житель. Раньше он уже был судим.
Молодой человек рассказал, что продал металлические конструкции, а деньги потратил. Сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. // Фото: Pixabay