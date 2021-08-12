Мужчина в Пудожском районе унес дорожное ограждение и продал его

Житель Пудожского района украл принадлежащее дорожно-строительной организации региона имущество. Он снял части металлического ограждения на трассе, сообщили в УМВД РФ по республике.

Руководитель организации летом текущего года обратился в полицию и заявил, что кто-то похитил элементы металлических ограждений на одном из участков дороги.

Работники недосчитались 44 металлических компенсаторов и 55 стоек. Руководство оценило ущерб в 29 300 рублей.

Личность предполагаемого похитителя выяснили сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что это 25-летний местный житель. Раньше он уже был судим.

Молодой человек рассказал, что продал металлические конструкции, а деньги потратил. Сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. // Фото: Pixabay