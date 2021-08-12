Троих беглецов из ИВС Истры задержали, один из них пришел с повинной

Уже трое заключенных из пятерых совершивших побег находятся в руках правоохранителей. Сначала полицейские задержали двоих беглецов, потом третий сдался сам, передает «МВД Медиа».

По данным полиции, сотрудники МВД и ФСБ задержали Ивана Цуркану и Дениса Грозаву. Они скрывались в Подольске: отсиживались на съемной квартире.

Вместе с беглецами взяли арендаторов жилья, их заподозрили в укрывательстве преступников.

Найти беглецов помогли бдительные горожане. Они опознали сбежавших из истринского ИВС, потом силовики вычислили их местонахождение.

Чуть позднее один из совершивших побег пришел в полицию с повинной, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она не назвала имени преступника. По данным РЕН ТВ, это Николай Тетеря

Таким образом, на свободе остаются двое злоумышленников. Это Александр Бутнару и организатор побега, предполагаемый убийца «мясного короля» Александр Мавриди.

Напомним, побег заключенные совершили ночью 6 августа. Есть предположения, что им помогли. // Фото: МВД России