Мужчина глубокой ночью проник в магазин, съел мясо и запил алкоголем

Тревожная сигнализация в петрозаводском гипермаркете сработала ночью 11 августа. В Росгвардии сообщили, что 27-летний гражданин решил поесть и выпить.

Он проник в торговый зал после полуночи, съел готовое изделие из мяса и выпил слабоалкогольный напиток в банке. Любителя насытиться за чужой счет задержали сотрудники городского отдела вневедомственной охраны и передали в полицию.

Днем в гипермаркете снова сработала сигнализация. На этот раз росгвардейцы выехали на место ЧП из-за 42-летнего приезжего из Мурманской области.

Мужчина набрал на 2,5 тысячи продуктов и промышленных товаров, а платить не стал. Он пытался вынести добычу, но попался. // Фото: tildacdn