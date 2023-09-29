Мужчина в Карелии приревновал подругу и получил удар ножом в грудь

Мужчину ранила ножом в грудь бывшая гражданская жена. Они оказались вместе в гостях у общего знакомого и вступили в конфликт, сообщили в МВД Карелии.

Во время застолья парочка поссорилась из-за ревности, 24-летняя девушка схватила кухонный нож со стола и нанесла обидчику удар в грудь. Потом она одумалась, сама оказала помощь пострадавшему, перевязала кровоточащую рану.

Потом мужчина обратился к врачам за консультацией. Экспертиза показала, что поверхностные повреждения кожи не причинили существенного вреда его здоровью. Возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд. // фото: Karolina Grabowska/ pexels.com