Мужчина в Карелии обматерил пенсионера и заплатил 20 тысяч рублей

Два соседа в деревне Бесовец Прионежского района не поделили землю и поссорились. После словесной перепалки один из них вынужден был заплатить другому 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Соседи спорили об установлении границ земельных участков, и 39-летний мужчина оскорбил 67-летнего.

В присутствии посторонних он нецензурно обругал пенсионера, тот пошел в полицию. Составили административный протокол, мировой суд решил, что обидчик должен заплатить штраф в сумме трех тысяч рублей.

Но поскольку загладить свою вину он не пытался, в интересах потерпевшего прокурор обратился в суд. С соседа взыскали компенсацию морального вреда. // фото: unsplash.com