Девочка с красными волосами пропала вчера вечером в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Валерию Павловну Яшкину 2007 года рождения. Девочка ушла из дома вечером 21 марта. Она живет на Комсомольском проспекте.

Где находится Валерия, до сих пор неизвестно. Ранее она уже неоднократно уходила.

На вид девочке 17 лет, ее рост 165 сантиметров, она среднего телосложения, волосы окрашены в красный цвет.

Валерия была одета в одежду черного цвета: шапка, куртка, джинсовые штаны с нашивками, кеды.

Всех, располагающих информацией о ее местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 534 25 72, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного – 102). // фото: МВД Карелии