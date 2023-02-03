Мужчина в Карелии не хотел работать и отправился в колонию

Осужденный к обязательным работам мужчина в Карелии пренебрегал их выполнением. По ходатайству начальника Кемского филиала УФСИН РК суд в Костомукше отправил нарушителя в колонию общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина три раза не явился на обязательные работы, причем сделал это без уважительных причин. Сначала его письменно предупредили о возможности более строгого наказания. Но осужденный не сделал выводов.

Он недоработал 200 часов, поэтому отправился на 25 дней за решетку. Суд в Костомукше учел, что раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. // фото: freepik.com