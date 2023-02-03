Полицейские вынесли из задымленной квартиры обессиленного мужчину

В Лахденпохском районе патрульные спасли жизнь 52-летнему мужчине. Сотрудники ДПС патрулировали улицы города, когда им поступило сообщение о дыме в доме на улице Садовая.

Стражи порядка, прибыв по адресу, увидели, что квартира вся в дыму, но дверь в жилище открыта.

Как сообщили в региональном МВД, несмотря на угрозу собственной жизни, старший лейтенант полиции Вячеслав Гачин и лейтенант полиции Эдуард Зябкин зашли внутрь и обнаружили мужчину, находившегося практически в бессознательном состоянии. Передвигаться он не мог. Инспекторы ГИБДД вынесли мужчину из опасной зоны и вызвали «скорую» и пожарных. Спасатели задымление устранили. Со спасенным мужчиной все в порядке. // фото МВД по РК