72-летний водитель потерял сознание за рулем – подробности трагедии

В Госавтоинспекции Карелии сообщили первые подробности гибели водителя в Медвежьегорском районе.

Дорожный инцидент случился 2 февраля около двух часов дня на пятом километре автодороги «Медгора - Толвуя - Великая Губа».

В дорожной полиции предварительно выяснили, 72-летний водитель внедорожника «Шевроле Нива» во время движения потерял сознание. Автомобиль съехал с дороги в кювет, механических повреждений транспортное средство не получило.

Пожилой водитель скончался. Фельдшер скорой помощи осмотрел мужчину, не выявив травм, и установил факт смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // фото unsplash.com