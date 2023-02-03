03 февраля 2023, 10:03
72-летний водитель потерял сознание за рулем – подробности трагедии
В Медвежьегорском районе автомобиль под управлением пожилого водителя оказался в кювете, мужчина умер
В Госавтоинспекции Карелии сообщили первые подробности гибели водителя в Медвежьегорском районе.
Дорожный инцидент случился 2 февраля около двух часов дня на пятом километре автодороги «Медгора - Толвуя - Великая Губа».
В дорожной полиции предварительно выяснили, 72-летний водитель внедорожника «Шевроле Нива» во время движения потерял сознание. Автомобиль съехал с дороги в кювет, механических повреждений транспортное средство не получило.
Пожилой водитель скончался. Фельдшер скорой помощи осмотрел мужчину, не выявив травм, и установил факт смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // фото unsplash.com