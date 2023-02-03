03 февраля 2023, 09:59
Пенсионерка слышала о схемах мошенников, но все равно попалась
Жительница Петрозаводска оформила кредиты на крупную сумму и отправила деньги злоумышленникам
Аферисты обманули 71-летнюю жительницу Петрозаводска, хотя она раньше слышала о подобных мошеннических схемах. К сожалению, пенсионерка слишком поздно поняла что попалась на уловки злоумышленников, сообщили в МВД Карелии.
Женщине позвонил неизвестный и сказал, что он следователь. Сообщил о попытках оформить кредит от ее имени. Мужчина посоветовал предпринять ряд действий.
Горожанка пришла в отделение банка, оформила два кредита, а потом перевела 270 тысяч рублей, на разные телефонные номера.
Потом она осознала происходящее и поняла, что это – мошенническая схема. Женщина пошла в полицию. // фото: freepik.com