Пенсионерка слышала о схемах мошенников, но все равно попалась

Аферисты обманули 71-летнюю жительницу Петрозаводска, хотя она раньше слышала о подобных мошеннических схемах. К сожалению, пенсионерка слишком поздно поняла что попалась на уловки злоумышленников, сообщили в МВД Карелии.

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что он следователь. Сообщил о попытках оформить кредит от ее имени. Мужчина посоветовал предпринять ряд действий.

Горожанка пришла в отделение банка, оформила два кредита, а потом перевела 270 тысяч рублей, на разные телефонные номера.

Потом она осознала происходящее и поняла, что это – мошенническая схема. Женщина пошла в полицию. // фото: freepik.com