Мужчина устроил шопинг с найденной картой

Житель Петрозаводска поплатился за свою неосмотрительность: мужчина решил оплатить свои покупки чужой банковской картой, которую обронила одна из горожанок. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. О подробностях инцидента рассказали в карельском МВД.

Выяснилось, что в середине марта к полицейским обратилась 56-летняя горожанка. Женщина рассказала, что потеряла свою банковскую карту, предполагая, что могла случайно оставить ее в одном из магазинов.

Оказалось, что потерянная карта привлекла внимание 33-летнего петрозаводчанина, а затем стал расплачиваться бесконтактным способом в других магазинах. Горожанин успел потратить приблизительно 7 000 рублей.