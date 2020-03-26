Две женщины пострадали в ДТП в Карелии

Авария с пострадавшими произошла 25 марта в 09:10 на региональной дороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 60-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» при прохождении поворота не учел скорость движения. Автомобиль занесло. «Патриот» съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП травмы получили две пассажирки: 42 -летняя и 51-летняя женщины.

По информации дорожной полиции, с начала года на дорогах республики в 22 съездах с дороги один человек погиб, 28 пострадали. В ГИБДД отмечают, что 80% таких аварий зарегистрированы по причине несоответствия скорости условиям дорожного движения.

Фото: ГИБДД Карелии