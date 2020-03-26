26 марта 2020, 09:28
Две женщины пострадали в ДТП в Карелии
Автомобиль «УАЗ Патриот» съехал с дороги и врезался в дерево в Пряжинском районе
Авария с пострадавшими произошла 25 марта в 09:10 на региональной дороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 60-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» при прохождении поворота не учел скорость движения. Автомобиль занесло. «Патриот» съехал в кювет и врезался в дерево.
В ДТП травмы получили две пассажирки: 42 -летняя и 51-летняя женщины.
По информации дорожной полиции, с начала года на дорогах республики в 22 съездах с дороги один человек погиб, 28 пострадали. В ГИБДД отмечают, что 80% таких аварий зарегистрированы по причине несоответствия скорости условиям дорожного движения.
Фото: ГИБДД Карелии