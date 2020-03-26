В Карелии сгорели лодочные гаражи и лодки

Вчера ближе к полудню в 11 часов 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о том, что на улице Озерной горят лодочные гаражи.

Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, то огнем было уже охвачено несколько деревянных гаражей. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить огонь. Для бесперебойной подачи воды была установлена мотопомпа на озеро Выг, расположенное в30-ти метрах от места происшествия.

В результате пожара огнем было уничтожено восемь лодочных гаражей и две моторные лодки. По какой причине произошел этот серьезный пожар, и материальный ущерб от огня будут установлены в ходе специальной проверки.