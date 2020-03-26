Молодой мотоциклист без прав попался ГИБДД

Накануне, 25 марта, в поселке Элисенваара в Лахденпохском районе к административной ответственности был привлечен 22-летний мотоциклист. По сообщению дорожной полиции, байкер допустил сразу четыре нарушения правил дорожного движения.

В частности, молодой человек управлял мотоциклом «Иж Планета» без шлема, на мотоцикле не было регистрационных номеров. У мотоциклиста не было полиса ОСАГО и к тому же, у него не было водительских прав.

«Нарушитель управлял мотоциклом без водительского удостоверения, которого он никогда не получал», - сообщили в ГИБДД.



Молодого водителя отстранили от управления, а мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

Фото: ГИБДД Карелии