26 марта 2020, 08:00
Происшествия

Молодой мотоциклист без прав попался ГИБДД

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о байкере, допустившем сразу четыре нарушения ПДД

Накануне, 25 марта, в поселке Элисенваара в Лахденпохском районе к административной ответственности был привлечен 22-летний мотоциклист. По сообщению дорожной полиции, байкер допустил сразу четыре нарушения правил дорожного движения.

В частности, молодой человек управлял мотоциклом «Иж Планета» без шлема, на мотоцикле не было регистрационных номеров. У мотоциклиста не было полиса ОСАГО и к тому же, у него не было водительских прав.

«Нарушитель управлял мотоциклом без водительского удостоверения, которого он никогда не получал», - сообщили в ГИБДД.

Молодого водителя отстранили от управления, а мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

Фото: ГИБДД Карелии

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Метки: 
мотоцикл
транспорт
новости Карелии
ГИБДД
водительские права
Элисенваара
административная ответственность
ОСАГО