Пенсионерка пропала после серьезного пожара на севере Карелии

Сегодня ночью в дачном кооперативе «Виктория» в Костомукше случился пожар. Сообщение на пульт пожарно-спасательной службы города поступило в 00:07.

Чтобы добраться до места огненного ЧП, спасателям пришло преодолеть 40 километров. К их приезду горящий деревянный дом уже был сильно поврежден - спасти его было уже невозможно.

Как сообщил нашему изданию источник в экстренных службах, по словам очевидцев в огне могла погибнуть пенсионерка, так, как ее никто не видел после пожара.

По данному происшествию проводится проверка, устанавливаются детали ЧП.