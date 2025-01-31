Мужчина устроил дебош в магазине в Карелии

В Кондопоге 30 января была нажата тревожная кнопка в одном из супермаркетов. На место выдвинулся наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснила силовикам директор торговой точки, в магазин пришел сильно пьяный мужчина. Он вел себя агрессивно, оскорблял и кидался на сотрудников, пугал других покупателей.

Стражи порядка задержали дебошира. Им оказался 59-летний житель города бумажников. Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Marjan Blan