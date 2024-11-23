Мужчина умер после царапины от кота в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина умер после того, как его поцарапал кот. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла в одном из садоводств поздним вечером 22 ноября. В скорую позвонил сосед несчастного. Он рассказал, что мужчина истекает кровью. Прибывшие медики ничем не смогли помочь человеку.

На теле умершего была обнаружена одна рана. Перед смертью мужчина успел рассказать, что его поцарапал кот. Остановить кровь он не смог, известно, что мужчина болел диабетом.

Предположительно, кошачьи когти повредили сосуд. Смерть жителя Ленобласти наступила от кровопотери. Обстоятельства дела выясняют сотрудники Следственного комитета.

Напомним, ранее петрозаводчанка рассказала, как она регулярно страдает от лап своего домашнего питомца - мейн-куна. // Фото: unsplash.com / Dong Phuc Hai Trieu