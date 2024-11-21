«Выжить в доме с мейн-куном»: кот нанес петрозаводчанке серьезные раны

Текст: Елена Малишевская

Петрозаводчанка Нина рассказала нашей редакции историю своих непростых взаимоотношений с котом породы мейн-кун Арнольдом (имя человека и кличка кота изменены по просьбе героини статьи). Глубокие раны на руках и ногах, вырванная часть скальпа - результаты кошачьей агрессии, с которой Нина пытается справиться цивилизованными методами. После недавнего нападения своего домашнего любимца ей пришлось обратиться в травмпункт, а также за советами к другим хозяевам мейн-кунов. Мы собрали эти лайфхаки в одном материале. Думаем, что они пригодятся всем любителям больших и, как выяснилось, опасных кошек.

Коту Арнольду сейчас пять лет. Это кастрированный мейн-кун, который весит около 11 килограммов, в длину - один метр. Чтобы понимать, насколько это большой зверь, посмотрим на чемпионов среди мейн-кунов. В 2017 году пальма первенства была у кота из Австралии по кличке Омар. Его длина - 1,2 метра, вес 14 кг.

Однако для получения звания «самый большой мейн-кун» первостепенное значение имеет длина особи, а не ее вес. Поэтому в 2024 году титул чемпиона забрал мейн-кун Хартукс из Бразилии. Его длина 1,3 метра, а вес - 10,3 кг. Хозяева пытаются зафиксировать размеры своего кота в Книге рекордов Гиннесса.

Петрозаводский Арнольд ненамного меньше бразильского кота. Его взяли из питомника в возрасте 8 месяцев, родословная шикарная, имя состоит из трех частей. Домашнего питомца приобрели за 30 тысяч рублей - цена относительно небольшая, так как кот продавался без права разведения. Стоимость мейн-кунов, которые будут продолжать свой род, сегодня варьируется от 65 до 200 тысяч рублей.

Содержать таких котиков - удовольствие не из дешевых. Специализированные корма премиум-класса, обязательно сырое мясо, куриные или индюшачьи лапки, и все это ежедневно и в большом количестве. Наполнители для лотков, миски, лежанки, игрушки... Все это у Арнольда есть. В ответ хозяева, естественно, хотели бы получать любовь и ласку. Нина получает укусы и раны.

«Нельзя сказать, что он агрессивный всегда. И ластится, и дает себя погладить, и спит рядом с моей подушкой. Но время от времени нападает, вцепляется когтями и раздирает кожу»,

- рассказала Нина.

Месяц назад Арнольд вцепился хозяйке в голову. Он вырвал не только большой локон, но и часть кожи, было очень много крови. Через какое-то время рана зажила, но теперь там не растут волосы. Согласитесь, иметь лысину на голове в 35 лет не очень приятно. Две недели назад сильно цапнул за ногу, место укуса вздулось и покраснело, опухоль не прошла через сутки, пришлось ехать в травмпункт.

«Врач увидел мою ногу и сказал: «Да что такое в Петрозаводске с котами происходит?! Вы не первая только за сегодня. Какое-то кошачье бешенство».

Кстати, на мужа Нины и ее 10-летнего сына Арнольд не нападает. Летом порвал руку отца Нины - но там была причина, дедушка на даче помешал коту общаться с соседской кошкой. А вот сама хозяйка агрессию со стороны своего любимца испытывает часто.

«Для такого поведения нет никакой видимой причины. Я могу его гладить, он лежит спокойно, а потом вдруг вцепляется в руку. Или я прохожу мимо, он набрасывается и прокусывает ногу. Я ни в коем случае не хочу от него избавляться - люблю. Я уже не знаю, что делать. Хочется жить в доме с котом, а не в доме у кота».

Нина обратилась за помощью к другим хозяевам мейн-кунов - у них есть свой паблик, в котором любители больших кошек делятся историями и лайфхаками. Выяснилось, что такие же проблемы не только у петрозаводчанки. Одна девушка написала, что мейн-куна пришлось усыпить: была угроза жизни и здоровью маленького ребенка. Но это единственный случай с трагическим концом, в основном, Нине советовали показать, кто в доме хозяин.

«Показать, кто тут котомать и главная. При нежелательном поведении легонько по носу выдать (это работает и на мейн-кунах, и на больших кошках типа пум, пантер и тигров)».

«За шкирку и прижать к полу сильно, держать, можно шипеть громко как мать-кошка делает».

«Тапки - великая вещь. Просто поднимаю, и он все понимает. Посмотрите - директор зоопарка Тайган тоже львов усмиряет с помощью тапка, и ничего, его уважают».

«Вы не должны показывать страх, возьмите автоматический пульверизатор с водой и при малейшем подозрении брызгайте на кота. И если надо, можно шлепнуть полотенцем».

Многие владельцы мейн-кунов советовали Нине... взять еще одного кота. Не обязательно этой же породы, но обстановка в доме с двумя котиками меняется в положительную сторону, рассказывают опытные люди.

«У нас была такая ситуация с котом. Я могла просто мимо проходить и получить! Могла просто сидеть и мог вцепиться... Тут же ситуация поменялась, когда взяли второго маленького котенка, старший стал ласковый, больше не нападает и не дерется. И когда-то попался пост на эту тему, многие люди рекомендовали взять второго котенка, чтобы первый был более социальный».

- написала девушка в паблике владельцев мейн-кунов.

«Об этом же мне говорил и руководитель Первого общественного приюта Владимир Рыбалко, когда мы с ним обсуждали тему агрессии у животных. Когда много кошек в приюте - они все ласковые, потому что борются за внимание человека. А когда кота забирают домой, и он понимает, что он тут один, начинает проявляться характер. И, к сожалению, не всегда добродушный»,

- рассказала Нина.

Девушка не умеет долго злиться на своего питомца. Лечит раны, забывает обиды и идет покупать Арнольду очередные вкусняшки. Но некоторыми советами, которые ей дали коллеги-кошатники, хочет попробовать воспользоваться.

Надеемся, что эти советы были полезны и вам. Без кота, как говорится, и жизнь не та. Желаем вам «той» жизни, только без ран на руках и ногах и прокушенной головы. // Фото: freepik.com