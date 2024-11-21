Браконьер пытался заранее узнать о рейдах и сильно просчитался

Житель Новгородской области приехал в Карелию поохотиться, но хотел это делать с нарушением закона. Попытка заранее узнать о рейдах по отлову браконьеров привела его на скамью подсудимых, сообщили в СУ СКР по региону.

События разворачивались весной этого года. Охотник в апреле явился на работу к государственному охотничьему инспектору и положил на его стол конверт с 20 тысячами рублей. К деньгам он присовокупил подарочный набор алкогольной продукции.

За взятку злоумышленник просил заранее уведомлять его о планируемых рейдах против браконьеров. Инспектор отказался, мужчину задержали на месте и возбудили уголовное дело.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей. // фото: pixabay.com