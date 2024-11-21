Горожане поставили оценку коммунальщикам за уборку улиц Петрозаводска

Сегодня коммунальные службы Петрозаводска справлялись с последствиями первого сильного снегопада. Насколько хорошо справлялись - об этом у горожан спросили телеканал «Ника плюс» и портал «Петрозаводск говорит».

В опросах приняли участие 147 человек. Выборка небольшая, но то, как распределились голоса, можно судить об отношении петрозаводчан к качеству уборки улиц. Только шесть человек удовлетворены работой подрядчика. 16 голосов - за то, что основные трассы города в порядке.

39 горожан пожаловались на то, что во дворах после выпавшего снега ужас. 57 человек высказались, что в Петрозаводске - отвратительная уборка.

И большинство принявших участие в опросах - 61 голос - посетовали, что снег, как всегда, выпал неожиданно. // Видео: телеканал "Ника плюс".