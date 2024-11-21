Врач предупредил россиян об опасности резкого снижения веса

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял миф, что резкое снижение веса помогает избавиться от камней в желчном пузыре. Доктор предупредил россиян, что такое похудение, наоборот, провоцирует желчнокаменную болезнь, об этом сообщает Lenta.ru.

Ранее коллега Сергея Агапкина, Александр Мясников, предостерег россиян от интервального голодания. Такой метод похудения также может стать причиной образования камней в желчном пузыре.

Врачи также развеяли еще один миф о похудении. Доктора предупреждают, что употребление обезжиренных продуктов не помогает избавиться от лишнего веса. // Фото: freepik