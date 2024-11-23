В Кремле оценили вероятность новой волны мобилизации

Речи о проведении новой волны мобилизации в России не идет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Песков, каждый день сотни людей подписывают контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции. По его словам, сперва контрактники проходят обучение, их тщательно готовят.

Частичная мобилизация была проведена в России осенью 2022 года. Тогда в армию были призваны 300 тысяч человек. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic