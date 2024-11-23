Девушка-подросток погибла в метро Петербурга

В метро Санкт-Петербурга погибла 15-летняя девушка-подросток. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, трагедия случилась вечером 22 ноября. Девушка зашла в метро на станции «Василеостровская», доехала до «Приморской», вышла из поезда и вскоре оказалась на путях. Машинист не смог остановить поезд, ребенок погиб на месте.

Известно, что девушка воспитывалась в полной семье, училась в частной православной школе. На учете в психоневрологическом диспансере школьница не состояла.

Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. У девушки нашли записку, ее изучают следователи. // Фото: unsplash.com / Jordan Sanchez