Мужчина умер от внебольничной пневмонии в Карелии

За прошедшие сутки в Карелии зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии. Как сообщает региональный оперштаб, скончался мужчина, 1960 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID-19 у пациента был отрицательным.

Также клиники республики пополнились новыми заболевашими. За сутки с внебольничной пневмонией были госпитализированы 43 человека.



Всего с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3457 пациентов, 101 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам делают тесты на коронавиус. (фото vesti.ru)