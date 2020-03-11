Мужчина украл пенсию у своей 52-летней бабушки в Карелии

52-летняя жительница Лоухского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что кто-то украл часть ее пенсии, которую она хранит под матрасом. Стражи порядка выяснили, что к хищению причастен 19-летний внук пенсионерки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой человек рассказал полицейским, что знал, где бабушка хранит деньги. Когда женщина отвернулась, он похитил, что успел - две купюры по 5 000 рублей. После этого молодой человек отправился в карельскую столицу. Похищенные деньги он потратил на одежду и алкоголь.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.