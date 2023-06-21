21 июня 2023, 21:50
Мужчина проник к жительнице Сортавалы и опустошил холодильник
Женщина ненадолго вышла и лишилась продуктов, которые купила накануне
Женщина в Сортавале вышла в огород ненадолго и не стала закрывать квартиру. Когда она вернулась, холодильник был пуст. Исчезли мясные изделия, сыр, яйца и другие продукты, сообщили в МВД Карелии.
Все это хозяйка купила накануне как минимум на три тысячи рублей. Оставшись без еды, она пошла в полицию. Сотрудники угрозыска нашли 42-летнего жителя района, который признался в совершении кражи.
Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобные преступления. Он рассказал, что зашел в дом в поисках еды, стучался в квартиры, но никто не открыл.
На первом этаже он увидел не закрытую дверь. Не застав никого дома, собрал все, что нашел в холодильнике, и ушел. Возбуждено уголовное дело. // фото: www.freepik.com