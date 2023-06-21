Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Беломорске

Днем 21 июня в Беломорске загорелся газифицированный пятиэтажный жилой дом. На место ЧП выехали семь спасателей из пожарной части № 61, сообщили в группе ОПС по Беломорскому району.

Когда огнеборцы прибыли, в 100-квартирной пятиэтажке полыхал балкон на третьем этаже. Окна лопнули от высокой температуры, огонь охватил квартиру, задымленным оказался весь подъезд.

Из дома эвакуировали семерых жильцов, никто не погиб и не пострадал. В данный момент выясняют причины возгорания. // фото: ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району»