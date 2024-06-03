Мужчина получил тяжелейшие ожоги при приготовлении шашлыка

В Москве молодой мужчина получил тяжелые ожоги на отдыхе с шашлыками. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 34-летний москвич решил провести воскресенье в парке и пожарить шашлык. Он взял бутылку с жидкостью для розжига, полил угли и начал зажигать. От пламени бутылка, остававшаяся в его руках, тут же взорвалась. Огонь перекинулся на человека.

Москвича госпитализировали и поместили в ожоговую реанимацию. У него повреждено 35% поверхности тела - кисть, туловище, нижние конечности. Ожоги весьма серьезные. // Фото: unsplash.com / Iulia Buta