03 июня 2024, 19:52
Девушка решила сделать татуировку и оказалась в реанимации
В Санкт-Петербурге спасают 24-летнюю горожанку
В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка пережила клиническую смерть после посещения тату-салона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным издания, горожанка отправилась набивать очередную татуировку в салон на дому на Владимирском проспекте. Мастер предложила клиентке ввести обезболивающее под кожу. Доза новокаина оказалась чрезмерной. Девушке стало плохо.
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Петербурженку поместили в реанимацию с тяжелым отравлением. Она пережила клиническую смерть, сейчас врачи борются за жизнь девушки. // Фото: unsplash.com / Io & Tech