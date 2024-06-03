Девушка решила сделать татуировку и оказалась в реанимации

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка пережила клиническую смерть после посещения тату-салона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, горожанка отправилась набивать очередную татуировку в салон на дому на Владимирском проспекте. Мастер предложила клиентке ввести обезболивающее под кожу. Доза новокаина оказалась чрезмерной. Девушке стало плохо.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. Петербурженку поместили в реанимацию с тяжелым отравлением. Она пережила клиническую смерть, сейчас врачи борются за жизнь девушки. // Фото: unsplash.com / Io & Tech