Футбольный ЦСКА остался без главного тренера

Московский футбольный клуб ЦСКА отправил в отставку главного тренера Владимира Федотова. Об этом говорится в сообщении на сайте команды.

Вместе с Федотовым клуб покидают и члены его штаба - Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Владимир Федотов возглавлял «армейцев» с 2022 года. Под его руководством команда выиграла кубок России в 2023 году. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin