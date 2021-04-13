Мужчина погиб в Карелии при странных обстоятельствах

Вчера в 15 часов 47 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступил звонок с просьбой о помощи. В дачном кооперативе «Хвоинка» мужчина перестал выходить на связь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные попасть в дачный дом через дверь не смогли, так как она разбухла от воды, находящейся внутри помещения. Внутрь спасателям пришлось проникать через окно, после чего проводить демонтаж входного порога, чтобы могла открыться дверь. Внутри дома был обнаружен труп мужчины.

Сейчас по данному происшествию проверку проводят сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить обстоятельства гибели хозяина помещения. Фото rambler.ru