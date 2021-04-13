Фургон едва не снес ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске

12 апреля в Петрозаводске водитель фургона едва не сбил девочку на пешеходном переходе. Опасная ситуация на одной из улиц карельской столицы произошла в 13:50 и попала в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как ребенок начал переходить дорогу по пешеходному переходу, убедившись, что его пропускает грузовой автомобиль. В это время водитель фургона решил обогнать грузовик прямо на переходе, даже не подумав о том, чтобы притормозить.

От трагедии отделили буквально считанные сантиметры.