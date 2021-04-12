В Прионежье водитель, лишенный прав, снова пойман за рулем нетрезвым

Сразу двоих водителей отстранили от управления машинами автоинспекторы Прионежского района Карелии, сообщает паблик «Полиция Прионежского района»

В субботу около 15:30 на автодороге Педасельга-Ладва-Ветка был отстранен от управления автомобилем «Дэу Нексия» 36-летний житель Прионежского района, у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование водитель отказался. Мужчина привлечен к административной ответственности и заплатит штраф – 30 000 рублей, а также будет лишен водительских прав. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Вчера днем, на автодороге «подъезд к аэропорту Петрозаводск» инспекторы ДПС отстранили от управления 37-летнего водителя еще одной «Дэу Нексии». Петрозаводчанин находился в состоянии опьянения, что зафиксировал алкотестер. При проверке было установлено, что он уже лишен прав за пьяную езду и управляет автомобилем в состоянии опьянения повторно.

Автомобиль отправлен на штрафстоянку, в отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина может потерять свободу на срок до двух лет.

Фото из группы «Полиция Прионежского района»