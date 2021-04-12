В Калевале, после дня рождения, перевернулся автомобиль с полицейскими

В Калевальском районе Карелии автомобиль с людьми перевернулся вверх колесами, сообщает сайт karelia.news.

Несмотря на то, что на место ДТП приезжали спасатели и медики, в сводку оно не попало. Сообщается, что в момент аварии, которая произошла 3 апреля, в частном автомобиле находились местные сотрудники полиции, которые в этот день отмечали день рождения своей коллеги в кафе. Оттуда компания поехала на личной машине одной из сотрудниц. За руль села не хозяйка, а другой сотрудник полиции.

Водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Свидетелями происшествия были местные таксисты. На месте присутствовали и скорая, и пожарные.

В МВД Карелии объяснили, что ДТП не попало в сводки тем, что в нем не было пострадавших.

В настоящее время сотрудник, который находился за рулем, уволен со службы по отрицательным мотивам. В МВД Карелии проводится служебная проверка. Будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. Также будет вынесено решение в отношении руководства МВД по Калевальскому району, рассказала журналистам руководитель пресс-службы МВД Карелии Александра Воронченко.

Фото из паблика Подслушано в Калевале