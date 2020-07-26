Мужчина поел в кафе в Петрозаводске и сбежал

В полицию Петрозаводска обратились работники кафе. Они рассказали, что один из посетителей не оплатил счет на сумму более 4500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что конкретно произошло. Оказалось, что в заведение зашли двое мужчин. Они заказали бутылку водки и закуску. Через некоторое время один из посетителей ушел, а второй признался, что денег у него нет.

Стражи порядка нашли 33-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим. Мужчина пообещал возместить ущерб, но за совершенное мошенничество ему все же придется ответить. Возбуждено уголовное дело.