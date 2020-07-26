Гараж сгорел в Петрозаводске

Вечером в субботу в Петрозаводске загорелся гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Огонь вспыхнул в постройке на улице Петрова в 20:24. На место происшествия выехали две единицы техники и девять работников пожарной части.

Возгорание удалось ликвидировать в 21:14.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 01 (с мобильного 101, 112-1).